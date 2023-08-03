Во время контрнаступления ВСУ перестали использовать тактику США — NYT 3 августа, 02:46 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские бригады ВСУ, которые проходили обучение в странах НАТО, перестали во время контрнаступления опираться на тактику ведения боевых действий США. Военные вернулись к тактике, «которую знают лучше всего».

Об этом сообщает The New York Times.

Издание сообщает, что в Белом доме рассчитывали на то, что девять бригад численностью около 36 тысяч человек во время контрнаступления продемонстрируют, что «американский способ ведения войны превосходит российский». В частности, речь идет о децентрализации управления различными военными подразделениями в бою.

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В то же время, на поле боя украинские военные столкнулись со значительным минированием территории и постоянными обстрелами из артиллерии и авиации. Сейчас украинские командиры изменили тактику и сосредоточились на выматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Журналисты пишут, что пока надежды НАТО на быстрое освобождение территорий не оправдались. Союзники Украины также опасаются, что ВСУ используют большое количество снарядов для артиллерии. Тем не менее, в случае прорыва линий обороны россиян, украинские военные еще могут применить тактику США и НАТО.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

Инфографика: NV