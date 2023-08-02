«Марафон, а не спринт». Контрнаступление ВСУ было и будет тяжелой борьбой — Пентагон 2 августа, 13:51 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что контрнаступление ВСУ было и будет тяжелой борьбой.

«В целом, я скажу, что мы видим… продолжаем видеть, как продвигается их контрнаступление. Это была и будет тяжелая борьба для них. Поэтому, повторюсь, наше внимание будет сосредоточено на общении с ними, общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что, если у них возникнут потребности на поле боя, мы сможем оказать им поддержку», — сказал он в ходе брифинга.

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Райдер подчеркнул, что контрнаступление — это марафон, а не спринт.

«Но, опять же, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.