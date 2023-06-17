Игра резервов или оттягивание ресурсов. Как ВСУ наступают на «линию Суровикина» и как продолжается контрнаступление — объяснение эксперта 17 июня, 13:27 NV Премиум Украинские военные во время учений в Запорожской области, 15 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Денис Попович, военный эксперт, объяснил Radio NV, как украинские военные проводят оперативную разведку и «прощупывают» направления удара по так называемой «линии Суровикина» и что происходит на фронте сейчас.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на юге Украины ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

Маляр отметила, что украинские защитники постепенно продвигаются вперед на расстояние до двух километров на каждом из направлений. Заместитель министра добавила, что на некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления украинских войск.

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Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра.

12 июня Маляр сообщила, что бойцы в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

ВСУ наступают на «линию Суровикина»

По большому счету, ситуация на фронтах больших изменений по сравнению с прошлым днем и, пожалуй, и третьего дня — существенных изменений она не претерпела. Да, ведутся наступательные действия. В частности, на южном фланге, на южном направлении, это Запорожская область, это Донецкая область, на административных границах Запорожской области, имеется в виду направление Великой Новоселки, то что происходит в последние дни, присоединился к этой активизации, скажем так, это направление вблизи Васильевки. Там поселок Пятихатки, значит, наши пытаются за него зацепиться.