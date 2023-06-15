Силы обороны продвигаются и постепенно освобождают территории на восточном и южном направлениях — Минобороны 15 июня, 13:42 Защитники Украины осматривают разрушенную российскую БМП-2, Сторожевое (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины постепенно освобождают территории на восточном и южном направлениях.



Об этом замминистра обороны Анна Маляр заявила в четверг, 15 июня, сообщает Military Media Center.

По ее словам, за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

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Маляр говорит, что на последнем направлении российские оккупанты оказывают мощное сопротивление: ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей, использованием дронов-камикадзе и интенсивными обстрелами. Резервы армия РФ стягивает и на Бахмутское направление.

«Вместе с тем Силы обороны Украины не дают врагу реализовать его планы, враг не может продвигаться и не может там эффективно сдерживать ВСУ», — добавила зам главы Минобороны.

Ранее Генштаб заявил, что ВСУ наступают на Бахмутском и Бердянском направлениях.

12 июня Маляр сообщала, что бойцы во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

