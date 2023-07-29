В Генштабе рассказали, где идут основные бои и как проходит наступление ВСУ в Запорожской области 29 июля, 08:21 Украинский военнослужащий осматривает уничтоженный российский танк в недавно освобожденном селе Новодаровка Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

За прошедшие сутки, 28 июля, на разных участках фронта произошло 27 боевых столкновений. Враг вел наступление на Лиманском и Марьинском направлениях, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.



О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 521-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины:

На Лиманском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

и направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.



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Россияне продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по населенным пунктам вдоль всей линии фронта. Враг, кроме того, ударил по Днепру, применив две баллистические ракеты Искандер-М.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе.

Авиация сил обороны тем временем за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.



А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов противника.