Силы обороны наступают на юге Украины, на Марьинском направлении держат оборону — Генштаб

28 июля, 19:29
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Генеральный штаб ВСУ сообщил о текущем ходе боевых действий по состоянию на 18:00 в пятницу, 28 июля. (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ сообщил о текущем ходе боевых действий по состоянию на 18:00 в пятницу, 28 июля. (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 28 июля, на 520-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • В течение суток враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • В течение суток состоялось 21 боевое столкновение;
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка;
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск;
  • Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;
  • На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику;
  • Авиация сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения близки к 244 тысячам военнослужащих.

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Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Генштаб ВСУ

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