ВСУ впервые вышли на критическую линию российской обороны «зубы дракона» — CNN 28 июля, 13:06 Российские оборонительные линии «зубы дракона» (Фото:t.me/mariupolrada)

CNN геолокував видео, опубликованное российскими соцсетями, на котором видно, что украинские войска впервые появились на одной из самых мощных оборонительных линий России «зубы дракона» на юге Украины.

По данным CNN, видео было снято в районе к востоку от сел Новое и Харьковское Запорожской области.

Сообщается, что видео, снятое с позиций российских военных, показывает, как украинская военная техника движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом «зубов дракона» — бетонных и арматурных пирамид, которые служат значительным препятствием для танков.

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CNN сообщает, что непонятно, что именно происходит на видео.

Украинские источники утверждают, что так войска проверяют способность машины пройти через «зубы дракона», а пророссийские каналы заявляют, якобы это «жертва одного из их ударов».

Отмечается, что способность украинских войск оттеснить российские войска за их линию «зубов дракона» является четким показателем успешности контрнаступления.

Однако агентство отмечает, что линия обороны представляет значительное препятствие, путь преодоления которого украинские войска должны найти в «ближайшие дни, недели и месяцы».

«Зубы дракона» — это оборонительные линии армии РФ, которые они установили на временно оккупированных территориях Украины. Они выложены в три глубоких ряда, по обе стороны бетонных линий российские войска также вырыли огромные противотанковые рвы.

Ранее командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский выразил уверенность в будущем успехе украинского контрнаступления, но отметил, что для этого «нужно время, терпение и умелые действия».

Агентство CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Украина направила больше сил на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев определил потенциальные слабые места в обороне России.

О начале масштабного наступления на юге Украины сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Агентство пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, что в 20 км от Токмака, а также имеют успехи у Старомайорского. Продолжаются бои.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.