Контрнаступление ВСУ: украинские войска продвинулись на Бердянском направлении — ISW 29 июля, 08:16 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Вооруженные силы Украины вели наступательные операции вдоль границы Донецкой и Запорожской областей и продвинулись на 10−12 километров от основной линии обороны РФ на Бердянском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

При этом многочисленные российские источники утверждали, что ВСУ атаковали российские войска вблизи Урожайного, что находится на 9 км южнее Великой Новоселки в Донецкой области, при этом некоторые из них утверждали, что украинские войска окружили населенный пункт.

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Аналитики отмечают, что российское информационное пространство в основном признавало контроль украинских войск над Старомайорским в Донецкой области, только один известный военкор утверждал, якобы украинские войска отступили на северную и северо-западную окраину населенного пункта, а большая часть Старомайорского сейчас является «серой зоной».

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции возле Ровнополя и Макаровки в Донецкой области. Российские источники утверждали, что оккупационные войска контратаковали против украинских войск вблизи Старомайорского, но не уточняли результат.

Также отмечалось, что российские военнослужащие, в частности 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й дивизии воздушно-десантных войск РФ, отказались участвовать в боевых задачах под Старомайорским из-за значительных потерь россиян и успехов украинских военных.

Инфографика: ISW

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России на Кинбурнской косе имеют проблемы с моральным духом и дисциплиной. Спикер СИл обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска продолжают наносить высокоточные удары по позициям российской артиллерии во время развертывания артиллерийских подразделений РФ на огневых позициях на Кинбурнской косе.

Инфографика: ISW

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

28 июля сообщалось, что украинские войска впервые появились на одной из самых мощных оборонительных линий России «зубы дракона» на юге Украины.

