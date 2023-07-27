Украина начинает масштабное наступление на юге — Bloomberg 27 июля, 10:30 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

ВСУ начали масштабное наступление на юге страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, который попросил не называть его имени.

«Это произошло почти через два месяца после того, как Украина начала наступление на хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи», — сказано в статье.

Сотрудник посольства Украины, попросивший не называть его имени, предостерег от того, чтобы рассматривать какую-либо часть контрнаступления как решающее сражение, назвав войну длинной серией операций в различных местах на линии фронта.

Видео дня

Издание пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.