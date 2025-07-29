Правительство расширит программу контрактов 18−24, чтобы привлекать больше мотивированных людей — Зеленский

29 июля, 20:27
Первые добровольцы, подписавшие Контракт 18−24, принимают присягу (Фото: Сухопутные войска ВС Украины / Facebook)

Кабинет министров подготовил расширение программы контрактов для добровольцев от 18 до 24 лет, чтобы привлекать в армию больше мотивированных людей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения во вторник, 29 июля.

«Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами», — сказал президент.

Он добавил, что эту программу представит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Добровольная служба Контракт 18−24 — что известно

7 февраля Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

27 июня правительство одобрило законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по Контракту 18−24.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Добровольцы Контракт Контракт 18−24 Владимир Зеленский правительство Война России против Украины Военные Дроны



