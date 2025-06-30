Добровольцы, отслужившие по Контракту 18−24, гарантированно получат отсрочку на год — Минобороны

30 июня, 18:14
В правительстве одобрили законопроект, который позволит добровольцам, отслужившим по Контракту 18−24, получить отсрочку от мобилизации на 12 месяцев (Фото: Министерство обороны Украины)

Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по Контракту 18−24.

Об этом сообщает Минобороны в понедельник, 30 июня.

Законопроект одобрили на заседании правительства в пятницу, 27 июня, отметили в ведомстве.

Там отметили, что добровольцев по контракту 18−24 после увольнения с военной службы могли бы взять на воинский учет и призвать снова. В то же время законопроект предлагает устранить эту неопределенность.

Такая отсрочка предоставит добровольцам возможность отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию, добавили в Минобороны.

Добровольная служба Контракт 18−24 — что известно

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.

9 марта представители Сухопутных войск сообщили, что первые добровольцы, которые присоединились к ВСУ по Контракту 18−24, приняли присягу и будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Эдельвейс.

Инфографика: NV
Редактор: Екатерина Шпак

