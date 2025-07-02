«Больше всего соблазняет». 22-летний военный перечислил преимущества Контракта 18−24

Деньги не являются основным мотивом для молодых людей, которые заключают контракты с Силами обороны по новой модели, рассказал Radio NV 22-летний гранатометчик Андрей (позывной Шеф), который сейчас служит в 92-й отдельной штурмовой бригаде.

По его словам, он пытался подписать контракт еще с 2022 года, но на пути становились или семейные проблемы, или проблемы с паспортом. Условия контракта, который он заключил в 2025 году, мужчина называет «шикарными».

«Контракт на один год. После окончания контракта мы получаем, во-первых, целый год [с возможностью] выезда за границу. Во-вторых, открывается очень много дверей, все учебные заведения в Украине становятся бесплатными для нас, это как минимум», — сказал Андрей.

В отличие от других мобилизованных, те, кто пошел на Контракт 18−24, получают определенность в своем будущем, уверяет гранатометчик.

«Это больше всего соблазняет, ты ведь знаешь преимущества. Моя родная сестра с ребенком живет за границей, у меня вообще четыре сестры. И у меня тоже есть желание съездить за границу нормально, чтобы на границе меня не отправили обратно», — отметил он.

Шеф уже получил стартовые 200 тысяч гривен и еще 300 тысяч премии за выполнение боевого задания. Остальные 500 тысяч должен получить по завершении действия контракта. Но, по его мнению, деньги, по крайней мере в его бригаде, не главный аргумент для добровольцев.

«Деньги — это атрибут. Они точно так же тратятся на броню, на свои аксессуары. Что касается мотивации? Кто, как не мы? Если начнем мы, возможно, начнут и все», — добавил мужчина.

Добровольная служба Контракт 18−24 — что известно

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию молодых украинцев введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

11 февраля Минобороны официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.

9 марта представители Сухопутных войск сообщили, что первые добровольцы, которые присоединились к ВСУ по Контракту 18−24, приняли присягу и будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Эдельвейс.

Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по Контракту 18−24. Законопроект одобрили на заседании правительства 27 июня. Такая отсрочка предоставит добровольцам возможность отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию, добавили в Минобороны.