«Если начнем мы, возможно, начнут все». Рассказ 22-летнего гранатометчика, который подписал контракт 18−24

Гранатометчик 92-й ОШБр Андрей подписал контракт с ВСУ в 22 года (Фото: Суспільне Харків / Facebook)

Гранатометчик 92-й ОШБр Андрей с позывным Шеф в 22 года подписал контракт 18−24 с ВСУ. В интервью Radio NV он об особенностях программы, собственной мотивации и первом ранении

— Давайте познакомимся. Сколько вам лет?

— 22 полных года.

— Где вы? Вы не в военной форме, могут возникнуть вопросы: это разве рекрут, это разве солдат?

— Сейчас я нахожусь на лечении. Я нахожусь возле своей больницы, я получил легкое ранение.