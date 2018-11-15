Один против всех. Что известно о единственном митрополите, не поддержавшем разрыв УПЦ МП с Константинополем

Митрополит Симеон в 2014 году заявлял, что украинцы на Донбассе защищают свое государство и сетовал на пропаганду

Во время экстренного собора УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, состоявшегося 13 ноября, лишь один из 83 участников не подписал постановление, осуждающее намерение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. Им оказался митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он объяснил, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

НВ рассказывает, что известно о решительном митрополите, не поддавшемся давлению других иерархов УПЦ МП.

Родился в Хмельницкой области и стал монахом в Москве

В официальной биографии митрополита Симеона на сайте УПЦ МП сообщается, что он родился 3 ноября 1962 года в селе Райковцы Хмельницкой области в семье крестьян. Мирское имя митрополита Симеона - Владимир Шостацкий.

После окончания средней школы в 1980 году до 1982 года служил в армии. В 1983-1987 годах учился в Винницком медицинском институте. В июле 2015 года он рассказывал в интервью, что во время учебы понял, что хочет посвятить свою жизнь служению церкви. По его словам, он спросил совета у духовника Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), который посоветовал ему бросить институт.

С 1987 по 1991 год Владимир Шостацкий учился в Московской духовной семинарии. "Киевская тогда была еще закрыта, а с Одесской у него не сложилось", - комментируют его выбор в Telegram-канале Церквач.

6 декабря 1990 года Владимира Шостацкого постригли в монахи в Даниловом монастыре Москвы под именем Симеон, в честь Симеона Столбника. 14 января 1991 года его возвели в сан иеродиакона, а 28 апреля того же года - в сан иеромонаха.

Возвращение в Украину и церковная карьера

В 1994 году теперь уже иеромонах Симеон вернулся в Украину и стал насельником Киево-Печерской лавры. Одновременно он стал учиться в Киевской духовной академии.

7 апреля 1995 года его возвели в сан игумена, 23 ноября того же года - в сан архимандрита.

4 мая 1996 года он стал епископом возрождаемой Владимир-Волынской епархии. 10 мая 2002 года был возведен в сан архиепископа.

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10 мая 2007 года Синод УПЦ МП освободил его от управления Владимир-Волынской епархией, и он стал управлять Винницкой епархией с титулом "Винницкий и Могилев-Подольский".

9 июля 2011 года был возведен в сан митрополита.

5 января 2013 года его титул изменили на "Винницкий и Барский".

Бывший конкурент митрополита Онуфрия за главенство в УПЦ МП

В августе 2014 года, когда УПЦ МП выбирала нового предстоятеля после смерти митрополита Владимира, митрополит Симеон вышел во второй тур этих выборов.

По итогам первого тура он занял третье место, набрав девять голосов. Нынешний предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий набрал 36 голосов. Занявший второе место управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний получил 24 голоса, а скандальный наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел - три голоса.

Слухи о том, что митрополит Симеон возглавит объединенную православную церковь

4 ноября ТСН со ссылкой на Telegram-канал Церквач сообщала, что митрополит Симеон - вероятная кандидатура на должность главы объединенной Украинской православной церкви.

Отмечалось, что первенство предстоятеля УПЦ КП Филарета готовы признать далеко не все епископы и священники УАПЦ и его, вероятно, не поддержат и священники УПЦ МП, которые воспринимают Филарета как предателя.

По данным ТСН, митрополит Симеон хорошо знаком с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, поэтому его кандидатуру могут поддержать украинские власти, особенно учитывая его проукраинскую политическую позицию.

Премьер-министр Владимир Гройсман (на переднем плане) и митрополит Симеон (на заднем плане, справа) на Дне Винницы, 8 сентября 2018 года / Фото: orthodox.vinnica.ua

5 ноября Винницкая епархия прокомментировала эти слухи. В ее заявлении говорится, что в них нет ничего странного, учитывая, что митрополит Симеон занял третье место на выборах предстоятеля УПЦ МП.

В заявлении также упоминается, что митрополита Симеона упрекают в хороших отношениях со светскими властями, и подчеркивается, что плохие отношения со светскими властями не являются обязательным признаком духовности.

"И именно позиция, а также активные действия митрополита Симеона в последние четыре года позволили избежать многих конфликтных ситуаций, которые могли превратиться в очаги конфессионального или церковно-общественного противостояния, как это мы видим в отдельных епархиях. При этом владыка Симеон последовательно отстаивает интересы Церкви", - заявили в Винницкой епархии.

Одно дело - указывать власти на ее ошибки, а совсем другое - открывать в условиях войны "второй фронт"

Позицию митрополита Симеона описывается как "удерживать авторитет своей церкви на высоком уровне", тогда как ее прямо называют "пятой колонной врага".

"Одно дело - указывать власти на ее ошибки, а совсем другое - открывать в условиях войны "второй фронт" против избранных народом руководителей, откровенно выражать презрение к ним и пренебрежение к стране, в которой ты живешь, что, к сожалению, можно наблюдать не только у отдельных политиков, но и среди наших православных собратьев", - подчеркивается в заявлении.

В то же время, в Винницкой епархии не стали ни подтверждать, ни опровергать возможность того, что митрополит Симеон возглавит объединенную украинскую православную церковь.

Политическая позиция митрополита Симеона

ТСН пишет, что пророссийские круги УПЦ МП называют митрополита Симеона националистом, а в Винницкой епархии разрешено совершение богослужений на украинском языке вместо церковнославянского.

В июле 2015 года митрополит Симеон заявлял в интервью, что больше волнуется за Украину, чем за церковь.

"Потому, что Украина сегодня есть, а завтра ее может не быть, ибо может развалиться из-за нашего разделения и внутренних распрей, споров и противоречий. А Церковь никогда не развалится", - говорил он.

На канале YouTube Винницкая епархия УПЦ опубликовано видео интервью с митрополитом Симеоном о войне на Донбассе.

"С самого начала вооруженного конфликта я говорил, что в восточных регионах украинцы защищают целостность нашего государства, незыблемость его границ. Защищают от тех, кто приносит зло, разрушения, смерть. Защищать свою родину - это священный долг как каждого гражданина, так и, в первую очередь, христианина", - заявлял он в частности.

Митрополит Симеон рассказал, что священники его епархии проводят встречи в воинских частях с бойцами АТО, служат молебни и "благословляют солдат на ратные подвиги". По его словам, священник также отвозил в зону АТО вещи и продукты, на которые прихожане собрали 150 тысяч гривен.

Наши воины воюют против тех, кто пришел на нашу землю, кто принес с чужой земли оружие и деньги, из-за которых теперь на нашей земле льется кровь украинцев

Митрополит Симеон говорит в этом интервью, что его "приятно поражает", что люди жертвуют больше на армию, чем на потребности церкви, что говорит о том, что они - настоящие патриоты Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что наши воины не пришли на чужую землю. Они находятся на земле Украины и защищают свой народ. Они воюют против тех, кто пришел на нашу землю, кто принес с чужой земли оружие и деньги, из-за которых теперь на нашей земле льется кровь украинцев. Эти люди используют всю мощь пропагандистской машины, чтобы заставить украинцев на востоке поверить, что их братья и сестры на западе, в центре, на севере и на юге Украины являются их злейшими врагами", - заявил он также, подчеркнув, что идеологическое оружие не менее страшное, чем то, которое используют на поле боя.

Кроме того, архиепископ Симеон обращает внимание на то, что на востоке Украины - "полномасштабная война".

Интервью опубликовано 4 августа 2014 года, оно записано на украинском языке.

Что известно о позиции архиепископа Симеона на соборе УПЦ МП

Lb.ua со ссылкой на свои источники пишет, что на митрополита Симеона пытались оказывать давление другие церковные иерархи, но он все равно не стал подписывать постановление синода.

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний рассказал СМИ, что сам он не соглашался с епископами, которые настаивали на разговоре с президентом в Лавре и приводили пример, что в истории никогда епископы сами не ходили к представителям власти. По его словам, "когда дело дошло до подписания документа (заявления Собора), то я написал, что со многими его пунктами не согласен".

Против Винницкого митрополита Симеона выступили, чтобы поставить вопрос перед митрополитом Онуфрием, быть ему в Виннице, или нет

По словам митрополита Софрония, единственным, кто поддерживал его позицию во время голосований, был "владыка Симеон".

Он также сообщил, что "Против Винницкого (митрополита Винницкого и Барского Симеона - ред.) было, выступили, чтобы поставить вопрос перед Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, быть ему в Виннице, или нет". В то же время, на вопрос, рассматривалась ли на Соборе возможность лишить должности иерархов, которые согласятся встретиться с президентом в Украинском доме, Софроний ответил отрицательно.

По данным СМИ, с президентом Петром Порошенко встретились всего трое иерархов УПЦ МП: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Что рассказал митрополит Симеон о соборе УПЦ МП и его постановлении, которое не подписал

15 ноября митрополит Симеон рассказал СМИ о соборе епископов УПЦ МП, состоявшемся 13 ноября, и его постановлении, которое он сам не подписал.

Он отметил, что всегда был сторонником автокефальной Украинской православной церкви. Однако, по его словам, в постановлении были пункты, которые он поддерживает: "там сказано о церкви, о ее миссии в жизни нашей Украины, нашего народа".

"Но есть пункты, с которыми не согласен. В первую очередь, это расторжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Второе - о покаянии тех, кого мы называем раскольники. За 25 лет мы не смогли вылечить этот раскол, поэтому сегодня через государство была призвана Константинопольская церковь (мать церквей), которая имеет исторический опыт для того, чтобы вылечить раскол", - пояснил он.

В то же время, в интервью Винница.info он сказал, что, отказываясь подписывать постановление, заявил, что не согласен со всеми пунктами.

"Я сказал, что не могу подписать, потому что не согласен со всеми пунктами", - отметил митрополит Симеон.

Собор УПЦ МП 13 декабря / Фото: news.church.ua

Отвечая на вопрос Укринформа о том, оказывали на него давление, чтобы он подписал постановление, он отметил: "Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно в шутку, а может и нет, что нужно применить какие-то церковные наказания за то, что не подписал, говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали".

Однако митрополит подчеркнул, что его "поддержал Блаженнейший митрополит Онуфрий, который сказал, что у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести".

Винницкий митрополит также подтвердил ранее опубликованную СМИ информацию, что был на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я был на этой встрече и понял, что очень много потеряли наши владыки-архиереи, которые не услышали слов президента. Я не говорю, что их убедили бы в чем-то, но они получили бы ответы на вопросы, которые задали бы главе государства", - сказал он.

Митрополит Симеон также ответил на вопрос, правда ли, что он может возглавить автокефальную поместную православную церковь.

"На предстоящем объединительном Соборе, где будет создана поместная православная церковь, выберут ее предстоятеля. Каждый из участников Собора может быть (может возглавить автокефальную церковь - ред.), в том числе и я", - сказал он.

НВ