Комбат Купол прокомментировал интервью WP: это не то, что я хотел донести 23 марта, 00:26 Комбат Купол (Фото:Anatoly Anatolich (kupol)/facebook)

Комбат Анатолий Козел с позывным Купол прокомментировал интервью The Washington Post. После беседы с журналистами комбата понизили в должности.

Он отметил, что был в шоке, когда увидел опубликованное интервью. По словам Купола, изданием была опубликована лишь часть того, что он говорил.



Кроме того, Купол добавил, что разговаривал с The Washington Post в то время, когда шли очень тяжелые бои.

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«То, что попало на полосы издания — это лишь часть того, что я говорил. И не совсем то, что я хотел донести до людей. Например, куда-то исчез мой важный тезис о том, что бригады десантно штурмовых войск (ДШВ), которые являются скелетом фронта, вообще не выводились на восстановление (а они в этом давно нуждаются). Поймите меня правильно — моя критика — это не желание втоптать в грязь украинскую армию. Наоборот — это желание изменить ее к лучшему, усовершенствовать, чтобы как можно быстрее и эффективнее приблизить нашу победу», — сказал комбат.

Он признал, что позволил себе излишние эмоции. В то же время он отмечает, что озвучил исключительно свое субъективное мнение.

«Мое виденье. А не официальная позиция военного руководства ДШВ. Впрочем, сейчас я с ним общаюсь. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов — больше», — подчеркнул Купол.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Купола переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра, это произошло после его интервью WP.

В ответ на такой шаг Купол написал рапорт об увольнении. Он добавил, что не хочет служить с такими командующими, поэтому его первый шаг — уволиться: «А дальше жизнь покажет, если мне дадут призваться и служить в других войсках, я буду воевать, если нет, — такое у нас демократическое государство».

В статье говорится, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что у Купола не было разрешения на общение с журналистами.