«Озвученные потери завышены». В командовании ДШВ заявили, что у командира батальона «Купола» не было разрешения на общение с журналистами 17 марта, 00:04 Анатолий «Купол» (Фото:Фокус)

Спикер Десантно-штурмовых войск Валентин Шевченко заявил, что у командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия «Купола» не было разрешения на общение с журналистами.



Об этом сообщает Украинская правда.

«По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлены нарушения военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения ведомостей, составляющих государственную тайну. Согласно стандартам армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было», — заявил Шевченко.

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Он подчеркнул, что озвученные в интервью потери «существенно завышены», а подобная информация «имеет статус ограниченного доступа». Шевченко также сообщил, что среди военных, с которыми воевал «Купол», были люди, прошедшие подготовку в Британии.

«Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде. Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШУ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения», — заявил Шевченко.

В то же время Анатолий Козел (позывной «Купол») заявил Суспільне о давлении со стороны командующего Десантно-штурмовыми войсками, генерал-майора Максима Миргородского и заместителя Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

«Мои дальнейшие действия, шаг номер один — уволиться, потому, что с такими командующими я не желаю служить, это „гиблая история“, как говорится. Ну а дальше жизнь покажет, если мне дадут призваться и служить в других войсках, я буду воевать если нет, то такое у нас демократическое государство», — сказал «Купол».

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Купола переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра, это произошло после его интервью WP. В ответ на такой шаг «Купол» написал рапорт на увольнение.

В статье говорится, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.

«Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и пришедший с полигона солдат — это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они погибли или ранены», — приводятся в этой статье слова «Купола».