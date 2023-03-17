Военные поддержали комбата 46-й бригады Купола, которого понизили в должности после интервью WP 17 марта, 12:19 Комбат 46-й бригады c позывным Купол дал интервью западным СМИ о ситуации в украинской армии, после этого его понизили в должности (Фото:Минобороны Украины)

Военные, побратимы и волонтеры встали на защиту комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Козла с позывным Купол, давшего интервью о ситуации в ВСУ, после которого его понизили в должности.

Военнослужащий этой же бригады Владимир Шевченко поддержал Купола и раскритиковал решение высшего руководства о его понижении.

«На практике у нас снимают с должности одного из самых лучших комбатов этой девятилетней войны. На практике у нас пытаются заткнуть рот военным, чтобы они, не дай Бог, не разрушили идеальную картинку мира, изображенную властью для рядового. Интервью истинно и максимально по существу дел. На самом деле осторожное и взвешенное. Потому что реальность гораздо хуже», — написал он в своем Facebook.

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Военный отметил, что комментарий Купола — это взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса и человека, который пользуется «стопроцентным и безусловным уважением своих подчиненных и всех других пересекавшихся с ним подразделений».

По словам Шевченко, главным последствием будет демотивация войска и отток кадров.

«Из третьего батальона точно уйдет значительная часть опытного личного состава. Я бы сам пошел, если бы с моим комбатом поступили так же. Ибо личный состав вдохновляет не президент. Нереальная эффективность нашей бригады не заслуга президента или какого-либо другого лица. Это в первую и единственную очередь заслуга всех этих командиров, за которыми идет личный состав», — резюмировал он.

Военнослужащая Ирина Коваленко, которая последний год служила под руководством Купола, назвала его лучшим боевым комбатом.

«Желаю всем такого Командира, у которого каждый человек ценен. Который за свой личный состав горой. Который на войне с самого начала. Прошедший Пески, а теперь Киевщину, Херсонщину, Бахмут. Клещиевка. До последнего стоял с ребятами на Соледаре. Командир, выполнявший поставленные задачи максимально сохраняя нас, личный состав», — отметила она.

Коваленко подчеркнула, что снятие Купола с должности комбата — это подрыв боевого духа и веры в честность и принципиальность людей «сверху».

Депутат Киевского горсовета и десантник Александр Погребиский рассказал, что Купол завоевал славу «бога конвоев», не потому что стремился к этому, а потому, что выполнял поставленные задачи, сохраняя личный состав.

«Командир, имеющий абсолютный авторитет в батальоне, командир которого всегда недооценивали, наверняка из-за вышеописанных мной качеств», — написал он.

Побратим комбата Иван Трембовецкий также полностью поддержал Купола.

«За правду снимать с должности? Потому что вам не понравилось! Полностью поддерживаю Купола! Многое можно писать о нем, но я напишу только одно! Он Командир с которым можно идти и в огонь и в воду, заботящийся о своих подчиненных!» — отметил он.

Также Купола отмечают в многочисленных постах с поддержкой волонтеры.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Купола переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра, это произошло после его интервью WP.

В ответ на такой шаг Купол написал рапорт об увольнении. Он добавил, что не хочет служить с такими командующими, поэтому его первый шаг — уволиться: «А дальше жизнь покажет, если мне дадут призваться и служить в других войсках, я буду воевать, если нет, — такое у нас демократическое государство».

В статье говорится, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что у Купола не было разрешения на общение с журналистами.