Комбат Купол нарушил приказ Залужного — Рахманин 22 марта, 20:17 Комбат 46-й бригады с позывным Купол дал интервью западным СМИ о ситуации в украинской армии, после чего его понизили в должности (Фото:Минобороны Украины)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что комбат Анатолий «Купол», снятый с должности после его интервью WP, нарушил приказ главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.



«У нас существует приказ №73 главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Залужного от 3 марта 2022 года, в котором в приложении номер два есть перечень чувствительных тем, распространение которых запрещено для военнослужащих. В частности, речь идет о, например, наименовании соединения или подразделения воинской части, запрете об объявлении числа военнослужащих. При всем уважении к этому комбату он предписания этого приказа нарушил», — сказал Рахманин в интервью Radio NV.

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Он добавил, что не знает, с какой формулировкой и на каком основании "Купола" перевели с его должности.

«Я так понимаю, что речь идет об очень профессиональном, опытном, авторитетном офицере, который понимает вес своих слов. Если он имел основания говорить о недостаточной эффективности системы обучения военнослужащих, попавших в его батальон, он имел право это говорить. Другой вопрос: каждый человек в условиях войны должен учитывать, что он должен говорить, кому и как. Это не означает, что мы должны лгать или имеем право умалчивать правду, или что у нас информация должна полностью замещаться пропагандой. Ни в коем случае. Но вес слов достаточно чувствительный», — сказал также депутат.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия «Купола» решили перевести на должность заместителя комбата учебного центра после его интервью Washinghton Post.

В материале говорилось, что украинской армии не хватает боеприпасов, а качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных, — низкое.

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что у Купола не было разрешения на общение с журналистами.

В ответ на понижение Купол решил уволиться, добавив, что не хочет служить с такими командующими.