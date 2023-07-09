Мы возвращаемся на фронт — командир полка Азов Прокопенко

9 июля, 00:13
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Денис Прокопенко (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Денис Прокопенко (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что намерен вернуться на фронт для продолжения войны против России.

«Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель», — заявил Прокопенко.

Он заверил, что украинские военные еще «скажут свое слово в бою».

«Я глубоко уверен в том, что армия — это командная работа. И сегодня мы вместе с вами, мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Главное на сегодняшний день — это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории», — заявил Прокопенко.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=VuL3MOsTWWg&pp=ygUs0LHRgNC40YTRltC90LMg0LrQvtC80LDQvdC00LjRgNC4INCw0LfQvtCy0YM%3D
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8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Азовсталь Война в Украине Полк Азов Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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