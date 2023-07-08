Возвращение домой. Зеленский встретил в Турции освобожденных командиров с Азовстали — фоторепортаж 8 июля, 20:03 Владимир Зеленский и командир ОЗСП Азов Герой Украины Денис Прокопенко (Фото:Офис президента Украины)

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров из Азовстали. Они вылетели в Украину из Турции после того, как провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

В Офисе президента опубликовали фото встречи президента и защитников с Азовстали в аэропорту Стамбула.

Зеленский встретил там командира ОЗСП Азов Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера Азова Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Видео дня

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

«Поздравляю вас! Вы — наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине» — сказал глава государства.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

На борту самолета Владимир Зеленский пообщался с защитниками Азовстали и поблагодарил за их мужество и стойкость.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

В Офисе президента также опубликовали видео со встречей командующих Азовстали.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.



Тогда, 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников.

В частности, пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.