Командиры гарнизона Азовстали вернулись из Турции в Украину 8 июля, 16:29 Командиры гарнизона Азовстали возвращаются в Украину (Фото:Zelenskiy Official/ Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена домой возвращаются пять командиров из Азовстали.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев», — говорится в сообщении в его Telegram.

Президент выразил надежду, что украинские воины «наконец будут с родными».

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Среди вернувшихся командиров гарнизона:

командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;

заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;

и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;

старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;

командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.

Оборона Азовстали продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Из-за невозможности оборонять руины предприятия, бойцы вышли из окружения по приказу украинского командования и попали в российский плен.

В сентябре пять командиров были обменяны на 55 российских военнослужащих. Впоследствии руководители гарнизона Азовстали были интернированы в Турцию и находились там.

В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встречался с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где одним из главных стоял вопрос освобождения пленных.