Зеленский и командиры с Азовстали прибыли во Львов 8 июля, 22:24 Зеленский и командиры с Азовстали прибыли во Львов (Фото:Говорит Большой Львов)

Президент Украины Владимир Зеленский и пятеро освобожденных командиров с Азовстали вечером в субботу, 8 июля, прибыли во Львов после возвращения из Турции.



Фото Зеленского в центре Львова опубликовали местные СМИ.

«Сегодня, на 500-й день войны, мы вернули домой в Украину 5 героев-командиров защиты Мариуполя и Азовстали. Они воевали за Украину, абсолютно героически воевали. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней были в Турции. Им пора быть дома», — цитирует заявление Зеленского во Львове Суспільне.



Видео дня

Зеленский поблагодарил турецкую сторону, президента Эрдогана лично за помощь в освобождении людей.



Также выступил командир ОЗСП Азов Герой Украины Денис Прокопенко.

«Мы продолжаем борьбу, мы обязательно скажем свое слово еще в бою», — сказал он.

При участии президента во Львове состоялась молитва к 500-му дню войны, которую провел митрополит ПЦУ Епифаний.



До этого в центре города собралось много людей, которые ждали прибытия президента и украинских защитников.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.