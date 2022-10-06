ВСУ освободили почти 100 населенных пунктов на Слобожанском направлении — Генштаб
На направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
На Слобожанском направлении с 21 сентября были освобождены от войск РФ 93 населенных пункта, а ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км.
Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
«С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров, установить контроль в 93 населенных пунктах, взять под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины», — отметил он.
Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.
4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.