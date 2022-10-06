ВСУ освободили почти 100 населенных пунктов на Слобожанском направлении — Генштаб

6 октября, 16:17
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На направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Слобожанском направлении с 21 сентября были освобождены от войск РФ 93 населенных пункта, а ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров, установить контроль в 93 населенных пунктах, взять под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины», — отметил он.

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Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/embed/5_8jzZclJNE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Войска РФ

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