ВСУ освободили почти 100 населенных пунктов на Слобожанском направлении — Генштаб 6 октября, 16:17 На направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Слобожанском направлении с 21 сентября были освобождены от войск РФ 93 населенных пункта, а ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров, установить контроль в 93 населенных пунктах, взять под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины», — отметил он.

Видео дня

Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.