ВСУ освободили Грековку в Луганской области — глава ОВА 6 октября, 17:12 У ВСУ есть успехи на Сватовском направлении (Фото:DeepState/Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Грековка на Сватовском направлении.

В комментарии Радио Свобода Гайдай заявил, что в Луганской области идут тяжелые бои, а российские оккупанты готовятся к длительной обороне.

По его словам, основные бои происходят в направлении Кременной, но успехи ВСУ также есть и на Сватовском направлении, где расположена Грековка.

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«Уже кто-то из бойцов выложил фотографию с названием этого населенного пункта. Это уже не какая-то тайна. Действительно Грековка освобождена. Движемся и в том направлении», — сказал он.

Накануне Telegram-канал DeepState опубликовал фото с украинскими бойцами на фоне знака Грековка. По их данным, населенный пункт освободили воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.



Грековка, Луганской области / Фото: Google Maps

По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

6 сентября Гайдай говорил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.