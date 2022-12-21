Крым будет освобожден до конца следующего года — генерал Ходжес

21 декабря, 20:54
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Крым (Фото:enelene / pixabay)

Крым (Фото:enelene / pixabay)

Крым будет освобожден до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне военный эксперт подчеркнул, что совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа. По его мнению, чтобы освободить полуостров от российских военных, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения — Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

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«Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил», — подчеркнул Ходжес.

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Американский генерал считает: причина того, что у украинцев еще нет в своем арсенале этого оружия, заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма.

«Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы», — объясняет эксперт.

По мнению Ходжеса, Белый дом должен сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы сделаем все, чтобы Украина победила.

«Если бы они это сказали, то все разговоры о том, сколько и какого оружия давать, не были бы даже предметом для дискуссии», — подчеркнул генерал.

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Однако, по его словам, пока Россия контролирует Крым, имея там военные базы, до этого полуостров будет оставаться площадкой для начала новой войны.

«Я думаю, что Крым — это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта», — считает Годжес.

Он также добавил, что сегодня он еще более уверен в своем прогнозе, чем месяц назад.

https://www.youtube.com/watch?v=cfntvMD1J7g&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Бен Ходжес Деоккупация Крыма Война России против Украины

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