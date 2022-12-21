Разведывательный батальон из Крыма отказался воевать против Украины — СМИ 21 декабря, 11:07 Батальон из Крыма отказался воевать на стороне РФ против Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Целый разведывательный батальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине на стороне РФ, сообщает Telegram-канал Astra.



Об отказе воевать рассказали родственники военнослужащих и предоставили приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.

Видео дня

По данным родственников, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606.

Фото: Astra

По данным родственников солдат, батальон после отказа до сих находится на территории Украины.

«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать», — сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

8 декабря украинский Генштаб сообщал, что в оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием. Беглецы были из числа завербованных на войну заключенных.