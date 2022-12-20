Четыре условия. Австралийский генерал назвал шаги, необходимые для освобождения Крыма 20 декабря, 16:13 Выполнение указанных условий поставит ВСУ в более выгодную позицию (Фото:ВСУ)

Отставной австралийский генерал и авторитетный военный эксперт Мик Райан рассказал о шагах, необходимых для освобождения ВСУ временно оккупированного РФ Крыма.

В своем треде в Twitter, он определил четыре важнейшие условия, главное из которых — это завершение операции по деоккупация южных регионов Украины.

«Бои за освобождение Херсонской и Запорожской областей будут трудными, но они являются необходимым условием для любой украинской кампании в Крыму. Это единственный способ дойти до Крыма по суше, и южные области будут крайне важными для логистики, огневой поддержки артиллерии и базирования самолетов», — объяснил Райан.

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Во-вторых, по его словам, важным фактором является «стратегическое терпение».

«До того, как станет возможной крымская операция, Украине, возможно, понадобится весь 2023 год, чтобы установить контроль над своими южными территориями. Во время этой войны правительства и жители Европы и США уже продемонстрировали терпение — и это в значительной степени потрясло Путина», — отметил генерал.

Кроме того, он настаивает, что для подготовки к освобождению Крыма необходимо, чтобы союзники Украины заняли по этом вопросу однозначную позицию.

«Комментарии политиков и военачальников о том, что Украине будет трудно вернуть Крым, нужно сопровождать словами „но мы поддерживаем возвращение Украине всей ее территории“», — пишет Райан.

Четвертым фактором он назвал увеличение западной оборонкой производства боеприпасов для ВСУ и передачу большего количества наступательных вооружений, в том числе танков, БМП, артиллерии и систем ПВО.

Военный эксперт считает, что выполнение этих условий по меньшей мере поставит Украину в более выгодную позицию для переговоров об освобождении своего полуострова от российского присутствия, избавив ее от необходимости проведения силовой операции.