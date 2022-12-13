Это очень важный момент. Что происходит вокруг Крыма 13 декабря, 23:00

Крым, постоянно находившийся в международном политическом дискурсе «за скобками», потерял «оккупационную эксклюзивность», и теперь стоит в одном ряду с остальными оккупированными территориями

Это важный текст. Важен не только для понимания, но и для прогнозирования и планирования.

Начало крупномасштабного наступления РФ на Украину 24 февраля 2022 г. — в дальнейшем «Великая война» — кардинально изменило безопасность и социально-экономическую ситуацию на оккупированном Крымском полуострове.

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С 24 февраля 2022 г. у Крымского полуострова появилась новая самая главная функция — военный плацдарм для:

— сухопутного вторжения войск РФ на территорию Херсонской, Николаевской и Запорожской областей Украины;

— морского вторжения на украинское побережье Азовского моря в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях (Геническ, Бердянск, Мариуполь);

— ракетных обстрелов почти всех регионов Украины крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования с кораблей Черноморского флота, базирующихся на Крымском полуострове в Севастополе;

— ракетных обстрелов Херсонской и Николаевской областей из береговых ракетных комплексов «Бал» с позиционного района на мысе Тарханкут в Западном Крыму;

—авиационных ударов по Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областям силами военной авиации РФ, базирующейся на аэродромах Крымского полуострова;

— воздушных ударов по южным регионам Украины с применением беспилотных летательных аппаратов, действующих из северных районов Крыма;

С середины 2022 года война пришла непосредственно в Крым

— перекрытия украинского судоходства в Черном и Азовском морях силами Черноморского флота РФ;

— захвата острова Змеиный в феврале 2022 года.

В связи с этим Крымский полуостров приобрел новые функции и специфические направления специализации прифронтового региона:

— основной тыловой логистический узел для наращивания, пополнения и тылового обеспечения группировки войск РФ на новых оккупированных территориях Украины в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях;

— огромный военный госпиталь и база для восстановления и реабилитации раненых военнослужащих РФ.

На севере Крыма — в Джанкое — функционирует основной военный логистический узел РФ. Здесь пересекаются железнодорожные и автомобильные пути, соединяющие все основные города и районы Крыма с оккупированными южными регионами Украины, а также Краснодарским краем РФ через Керченский мост.

Российские войска, задействованные в боевых действиях на юге Украины, понесут значительные потери. Их восстановление осуществляется преимущественно за счет мобилизованных из южных регионов Российской Федерации, прибывающих через Керченский мост, а пополнение боевой техники — за счет снятых с хранения единиц техники, в том числе из 943 центра обеспечения мобилизационного развертывания в крымском поселке Новоозерное (оз. Донузлав). Поставка новых вооружений осуществляется также по железной дороге с территории РФ через Керченский мост, частично — военно-транспортной авиацией через крымские аэродромы.

После начала войны в 2022 году в экономике оккупированного Крыма произошли принципиальные изменения, непосредственно связанные с последствиями боевых действий:

— оккупация РФ Херсонской области в феврале 2022 года привела к захвату российскими военными главного сооружения Северо-Крымского канала и разблокированию поставок днепровской воды в оккупированный Крым;

— оккупация Херсонской и южной части Запорожской областей создала российским оккупантам возможность организовать захват и вывоз транзитом через Крым на экспорт морем больших объемов украинского зерна;

Однако уже через несколько месяцев в результате действий Вооруженных сил Украины начала формироваться принципиально иная ситуация:

1) 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ (ЧФ РФ) — ракетному крейсеру «Москва». Нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун» берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун». В результате полученных повреждений он перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля факт гибели «Москвы» признало Минобороны России.

2) 17 июня 2022 года ВМС Украины ударом противокорабельной ракеты «Гарпун» производства США с берега уничтожили спасательно-буксирное судно ЧФ РФ «Спасатель Василий Бех» при транспортировке на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и российских военных.

3) 20−26 июня 2022 г. украинские военные ракетными ударами вывели из строя морские газовые платформы ПО «Черноморнефтегаз», захваченного в 2014 году во время оккупации Крыма. В результате этого на морском месторождении возник пожар — продолжающийся до сих пор огромный газовый факел.

В результате полностью прекратилась морская добыча природного газа, а Крымский полуостров потерял около 1,5 млрд кубометров газа в годовом измерении.

4) 30 июня 2022 года в результате проведенной военной операции Украины с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, россияне после 126-дневной оккупации спешно эвакуировали гарнизон острова. Потеря острова Змеиный вместе с эвакуацией российских военных и радиолокационного оборудования с нефтегазовых платформ означала утрату российскими войсками полного контроля над северо-западной частью акватории Черного моря.

5) 9 августа 2022 года украинские военные нанесли удар по авиабазе «Саки» в поселке Новофедоровка на западном курортном побережье Крыма рядом с городом Саки. В результате взрывов были уничтожены 9 российских самолетов. А 16 августа неожиданно взорвался склад боеприпасов в Джанкойском районе в Северном Крыму.

Эти события вызвали настоящую панику среди российских туристов и граждан РФ, переехавших на полуостров за годы оккупации: в последующие дни наблюдались рекордные показатели количества легковых автомашин, выезжавших из Крыма по мосту через Керченский пролив за весь период существования моста.

Таким образом, с середины 2022 г. война пришла непосредственно в Крым.

На военные объекты РФ в оккупированном Крыму было совершено еще несколько атак, включая удар по Керченскому мосту 8 октября 2022 года, что фактически превратило Крымский полуостров из просто прифронтового региона на территорию ограниченных боевых действий.

Это поставило крест на отраслях крымской экономики, которые рассматривались в условиях оккупации как основные, а именно:

— на перспективах развития оборонной промышленности;

— на новых инвестиционных проектах;

— на строительстве жилья для граждан РФ, переехавших в Крым после оккупации 2014 года;

— на рынке недвижимости;

— на крымской курортно-туристической отрасли.

Наконец, успехи вооруженных сил Украины в освобождении оккупированных районов Харьковской и особенно Херсонской областей привели к формированию принципиальной позиции Украины относительно требований деоккупации не только оккупированных РФ в 2022 году территорий, но и Крымского полуострова.

Это очень важно — Крым, все время находившийся в международном политическом дискурсе «за скобками», потерял «оккупационную эксклюзивность» и теперь стоит в одном ряду с остальными оккупированными территориями.

Все это создало на оккупированном полуострове и вокруг него принципиально новую атмосферу ожидания украинского наступления на Крым, что влияет на все сферы жизни.

Текст публикуется с разрешения автора

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