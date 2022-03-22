Ким о ситуации в Николаеве: Ночью было три прилета, область готовится к запуску бизнеса

22 марта, 13:12
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Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что сегодня ночью было три прилета в Николаев, жертв нет, раненных тоже.

По его словам, область готовится к запуску бизнеса.

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«Сельскому хозяйству необходима реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Бизнес нужно запускать», — сказал он.

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Ким заявил, что в вопросе гуманитарной помощи есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Сейчас процедура будет упрощена.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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