Ким о ситуации в Николаеве: Ночью было три прилета, область готовится к запуску бизнеса
Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что сегодня ночью было три прилета в Николаев, жертв нет, раненных тоже.
По его словам, область готовится к запуску бизнеса.
«Сельскому хозяйству необходима реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Бизнес нужно запускать», — сказал он.
Ким заявил, что в вопросе гуманитарной помощи есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Сейчас процедура будет упрощена.
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