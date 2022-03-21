«Несгибаемые». Как Путину противостоит единство украинцев, «Черчилль во флисовой куртке» и «коллективный Зеленский» — Spiegel 21 марта, 21:25 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фрагмент обложки нового номера журнала Spiegel (Фото:Spiegel)

Президент Украины Владимир Зеленский играет определяющую роль своей жизни: в войне с РФ он противопоставил пресловутой «второй армии мира» человечность, единство украинцев, сильные политические обращения и способность своей команды контролировать ситуацию в стране.

Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, новый номер которого озаглавлен так: Несгибаемые. Как украинцы сопротивляются превосходящей силе России. Под обложкой, в центре которой — портреты Владимира Зеленского, Виталия Кличко, украинских защитников и спасателей — собран ряд материалов том, как Украине удается почти месяц выстаивать в войне с РФ.



Видео дня

Фото: Обложка журнала Spiegel от 19 марта 2022 года

НВ предлагает ознакомиться с переводом главного из этих текстов: материала о том, как и почему Владимир Зеленский стал олицетворением коллективного сопротивления украинцев российскому вторжению. В печатной версии журнала публикация называется Роль его жизни, в немецкой онлайн-версии — Черчилль во флисовой куртке.

«Владимир Путин думал, что ворвется в Киев почти беспрепятственно. Но украинцы отказали ему в такой возможности — возглавляемые человеком, который, похоже, идеально подходит для роли, уготованной ему историей: это президент Украины Владимир Зеленский», — гласит подзаголовок материала.

Мы приводим перевод публикации с незначительными сокращениями, которые касаются хорошо известных украинцам подробностей предвыборной кампании Зеленского в 2019 году.

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В эти дни часто кажется, что Владимир Зеленский не один — их как будто много. Вот украинский президент обращается к Европейскому парламенту, вот его выступление на большом экране воодушевленно приветствуют толпы мирных демонстрантов в Праге или Франкфурте, вот он выступает с видеообращениями к законодателям в Оттаве, Вашингтоне и Берлине — как на прошлой неделе.

Его речи идеально заточены под целевую аудиторию. В Лондоне он озвучил модифицированную версию цитаты Уинстона Черчилля, глубоко почитаемого в Великобритании героя Второй мировой войны: «Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах».

В своем обращении к парламентариям в Оттаве, столице Канады, Зеленский молил премьер-министра Джастина Трюдо представить, что это его страна подверглась нападению: «Представьте, что в 4 утра каждый из вас вдруг слышит взрывы бомб. Мощные взрывы. Джастин, можете представить, что вы это слышите? Вы, ваши дети слышат все эти мощные взрывы — бомбардировку аэропорта Оттавы, десятков других городов вашей прекрасной страны. Вы можете это представить?»

В Вашингтоне он сравнил ситуацию в Украине с травматичными для США событиями — бомбардировкой Перл-Харбора во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года. Затем он показал видео с падающими бомбами, бегущими людьми, погибшими и ранеными детьми. Это был настолько трогательный и шокирующий видеоролик, что можно было увидеть, как некоторые члены Конгресса вытирали слезы, а телекомпания CNN впоследствии принесла извинения за то, что не предупредила своих зрителей о резких кадрах.

В своем видеообращении к Бундестагу в Берлине Зеленский взял более жесткий тон и упрекнул Германию за ее чрезмерно теплые экономические отношения с режимом Путина. «Мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией», — сказал Зеленский. Он добавил, что его правительство неоднократно предупреждало Германию о том, что Москва может использовать газопровод Северный поток — 2 в качестве оружия и для подготовки к большой войне. «Мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. Но это был цемент для новой стены».

Затем он обратился напрямую к канцлеру Олафу Шольцу: «Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И которым ваши потомки будут гордиться». Это тоже была историческая отсылка, на сей раз к знаменитой речи президента США Рональда Рейгана возле Берлинской стены в 1987 году, когда он призвал тогдашнего хозяина Кремля Михаила Горбачева снести Берлинскую стену.

Глобальная аудитория

Посыл Зеленского, адресованный Западу, ясен: помогите нам. Вы должны сделать гораздо больше.

Тем временем в украинской столице Киеве улицы заблокированы противотанковыми заграждениями, ракеты бьют по жилым домам, а люди толпятся на станциях метро, укрываясь от атак.

Буквально за одну ночь Зеленский стал героем — теперь он Давид, который сражается с Голиафом. Добро, противостоящее злу. Невероятный президент военного времени, Черчилль, одетый в оливковую футболку и флисовую куртку — человек, которого еще совсем недавно высмеивали как политического клоуна. Теперь же он прорвался на мировую арену и пытается достучаться до глобальной аудитории.

Зеленский далеко не единственный, кто противостоит российскому вторжению. С оккупантами борются сотни тысяч украинских солдат, включая участников территориальной обороны, врачи, спасатели, снабженцы, шеф-повара, целая армия добровольцев и волонтеров. Борется мэр Харькова, второго по величине города страны, подвергшегося атакам российских войск. Он редко говорит по-украински, в основном по-русски, однако не оставляет никаких сомнений, что его город — это Украина. В Николаеве, на юге страны, где идут боевые действия, молодой глава региона [Виталий Ким] стал отдельной медиа-звездой благодаря регулярным видеообращениям. Еще есть мэр Мелитополя, который был взят в плен русскими, но освобожден украинцами. «Есть что-то вроде коллективного Зеленского», — говорит киевский политолог Владимир Фесенко.

А еще, конечно же, есть Виталий Кличко, бывший боксер-тяжеловес, избранный мэром Киева в 2014 году. Вместе со своим братом Владимиром Кличко он дал понять, что не уедет из города и намерен бороться до конца. Он демонстрирует свое постоянное присутствие в городе, который пытаются окружить россияне, посещая разрушенные здания, воодушевляя гуманитарных работников и других волонтеров.

Однако лицом сопротивления российской агрессии стал именно Владимир Зеленский. Украинский президент, обладающий телосложением и осанкой стойкого борца, стал героем с человеческим обликом, а его дар заключаются в том числе и в способности проецировать эти качества на весь мир. Его теплота и эмпатия, похоже, одинаково действуют на новозеландцев и немцев, греков и бразильцев. И Зеленский неустанно использует свою популярность, чтобы попытаться заручиться максимальной поддержкой для своей страны во всем мире, какую бы форму она ни приняла. Деньги, оружие, санкции, иностранные военные-добровольцы, одежда, хлеб, солидарность, песни, любовь: все это приветствуется и принимается с благодарностью.

Выступлениям Зеленского добавляет силы целый ряд причин. В непрерывном потоке видео он сочетает мир войны и очень реальной опасности с элементами, знакомыми нам по современным телешоу. Когда он шагает по залам своей официальной киевской резиденции с мобильным телефоном, снимающим в режиме селфи — чтобы доказать свою неослабевающую стойкость — то источает подлинность аматорских видео, которые постоянно можно видеть на YouTube или в Instagram.

Его послание Западу таково: «Если падет Украина, падет вся Европа». Или, в несколько более позитивном ключе: «Если мы победим — а я уверен, что победим — это будет победой всего демократического мира». Он лицо нашего времени — возможно, не совсем Че Гевара, но он тоже станет иконой: борец за свободу с соседней улицы, кто-то почти такой же, как вы и я.

Время для аутсайдера и трансформация Зеленского

Об уникальном резюме этого человека уже многое написано. Он дважды сыграл роль президента: сначала в качестве актера в комедийном телешоу — что-то вроде репетиции, — а затем снова, уже в реальной жизни. В телесериале Слуга народа Зеленский играл бесхитростного учителя истории, которого без особых стараний с его стороны избрали главой государства, а затем он был вынужден самоутверждаться в коррумпированной политической системе. Образ простого президента Голобородько, который жил скромно и ездил на работу на велосипеде, стал для Зеленского лучшей рекламой, перед тем, как впоследствии он стал кандидатом в президенты в реальной жизни.

Но какой бы уникальной ни казалась его карьера, она следует определенной логике. Она берет истоки не в талантах Зеленского, а в провале целого политического класса. После почти трех десятилетий независимости, включая две революции, в Украине почти не осталось политиков, которым бы все еще доверяли избиратели. И вместе с этой потерей доверия пробил час популиста, аутсайдера. […]

Можно сказать, что украинские избиратели выбрали мечту вместо реальности. Потому что у политического аутсайдера не было политической платформы, и вместо того, чтобы появляться на предвыборных митингах, он предпочитал продолжать гастролировать по стране со своей командой комедиантов и выходить на сцену со скетчами. Целый народ избрал «кота в мешке», как отметил однажды Петр Порошенко, — человека, хорошо узнаваемого благодаря телевидению, но чьи планы были совершенно неизвестны.

Едва началась война, как на их глазах произошло превращение Владимира Зеленского в символ национального сопротивления. Утром 24 февраля Зеленский объявил своему народу в селфи-видео, что президент России Владимир Путин ввел свои войска в Украину. На этом видео Зеленский все еще был в пиджаке и белой рубашке. Однако в тот же день он появился на брифинге в оливково-защитном облачении, которого с тех пор придерживается. Но он все еще говорил ровным тоном, будучи штатским в военной форме. Он не подражал облаченному в костюм Путину, чье лицо искажала ненависть, когда он озвучивал «проповедь» о своих геополитических и исторических обидах. Зеленский говорил простыми короткими предложениями, излучая мужество и предлагая утешение.

И все же главное, что он сумел показать — что находится в Киеве, в своем офисе, тогда как на тот момент это было чем угодно, но только не данностью [обстоятельствам]. Путин планировал блицкриг, ожидая быстрого падения Киева. Вот почему перед атакой российский президент разместил свои войска в Беларуси, граница которой проходит всего в 150 километрах от Киева. У Зеленского были веские причины отправиться в безопасное место, как только началось вторжение. Россияне — включая спикера Госдумы — несколько раз действительно пытались распространить слухи о том, что украинский президент бежал из столицы.

На второй день войны Зеленский записал видео вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, лидером правящей партии Давидом Арахамией и советником Михаилом Подоляком. Видео было снято после наступления темноты, на заднем плане виднелся президентский офис на Банковой. «Наши военные здесь, — заявил Зеленский. — Наши граждане, общество здесь. Все мы здесь. Защищаем нашу независимость». Судя по видеоролику, он, казалось, был в хорошем расположении духа.

На этом видео запечатлено ближайшее окружение Зеленского. Андрей Ермак, юрист и бывший кинопродюсер, возглавляющий Офис президента, является ключевой фигурой Зеленского в усилиях Киева по мобилизации поддержки и помощи по всему миру. В конце первой недели войны Ермак обратился к американской публике с эссе в New York Times, заголовок которого гласил: «Пишу из бункера, находясь рядом с президентом Зеленским. Мы будем сражаться до последнего вздоха».

Однако самая заметная роль в команде Зеленского в последнее время отведена Михаилу Подоляку. Советник главы ОП много лет жил в Беларуси, работая там журналистом в оппозиционном издании. Как и народный депутат Арахамия, он входит в переговорную команду, которая ведет прямые переговоры с представителями России. Через Twitter Подоляк регулярно информирует украинскую общественность о ходе переговоров. Кроме того, именно Подоляк недавно дал некоторое представление о повседневной работе Зеленского в этот период: по его словам, президент спит три-четыре часа в сутки и практически круглосуточно находится на связи со своей командой.

Дополняет это внутренне окружение [президента] Денис Шмыгаль, доктор экономических наук с запада Украины. Зеленский назначил его премьер-министром более двух лет назад. На днях он примкнул к Зеленскому для участия во встрече с главами правительств Польши, Чехии и Словении.

Умение обнадежить

Как стало уже очевидно, президент Украины способен держать ситуацию под контролем и продолжать делегировать задачи даже в чрезвычайно хаотичной ситуации. «Он действует системно и быстро, — сказал журналу Spiegel министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. — Он не приемлет „нет“ в качестве ответа, постоянно на связи и доступен онлайн 24 часа в сутки». Зеленского, по словам Федорова, не назовешь микроменеджером — вместо этого он проводит заседания Кабинета министров и команд поменьше для обмена идеями и обсуждения дальнейших шагов.

Зеленский взял на себя роль коммуникатора как внутри страны, так и за рубежом. «Пошел снег, — говорит он на видео, опубликованном 8 марта. — Ну, какая война, такая и весна — грустная. Но все будет нормально. Всех победим». А затем подмигивает прямо в камеру. Путин может два часа бубнить о врагах России, но ни одно из его выступлений не будет иметь такого эффекта, как это подмигивание. Многолетний актерский опыт Зеленского, его идеальное чувство слоганов, пауз и тайминга, использование его неподражаемого хриплого голоса — все эти навыки внезапно оказались оружием в этой войне. Противник обладает второй по мощи армией в мире, но Зеленский по-прежнему умеет обнадеживать, подбадривать и вызывать эмоции.

Возникает ощущение, что этот человек, сыгравший много разных ролей — и порой выглядевший неловко в роли президента, — теперь нашел определяющую роль своей жизни. «Ему наонец-то предоставлена возможность быть самим собой — человеком, а не политиком», — говорит Игорь Новиков, бывший советник Зеленского.

Зеленский кажется внезапно освобожденным от сковывавших его ограничений. Взойдя на политическую арену, которую он годами высмеивал на телевидении, он принес с собой почти детскую ярость. Он хотел победить коррумпированную систему, которую не понимал до конца. Впрочем, теперь все это уже не имеет значения. Текущий момент больше не требует трезвых переговоров о сложных компромиссах, но требует непреклонности, юмора и присутствия камеры. «Теперь я узнаю Зеленского, которого знал ранее, человека, пришедшего в политику в 2019 году», — говорит его бывший советник Новиков.

Зеленский стал символической фигурой украинского сопротивления, считает политолог Владимир Фесенко. «Подобно тому, как Че Гевара был символом сопротивления левых, Зеленский стал чем-то вроде украинского Че». Согласно опросу, проведенному 1 марта, его деятельность одобряют 93% украинцев. Прежние обвинения забыты: что Зеленский нарушил принципы верховенства права, когда ввел санкции против малоприятных олигархов и их досаждающих телекомпаний, или что он долго отвергал предупреждения США о неминуемом российском вторжении.

Когда Зеленский пришел в политику, он не был сторонником членства Украины в НАТО. Однако при его предшественнике Порошенко цель вступления в НАТО и интеграции с Западом была закреплены в конституции Украине. В результате Зеленский еще до войны вдруг оказался в странной роли скептика НАТО, который громко требовал обеспечить пути Украины к членству в Альянсе — но не потому, что считал это реальной возможностью, а потому, что хотел привлечь внимание к двуличию Запада. «В течение многих лет мы слышали, что двери открыты, но мы также слышали, что не можем присоединиться», — сказал он недавно.

По той же причине теперь он требует, чтобы НАТО установила бесполетную зону над его страной, прекрасно понимая, что его желание не будет выполнено. Его стремление к членству в ЕС также связано с его разочарованием в НАТО. Очевидно, что мир с Россией будет возможен лишь в том случае, если Украина откажется от своих амбиций членства в НАТО. Тем важнее для Зеленского, что закрепленная в Конституции западная интеграция продвигается в иной форме.

«Вы увидите наши лица, а не наши спины»

Реакция Украины на эту агрессивную войну явно опровергла утверждения Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Однако два общества достаточно тесно связаны, чтобы Зеленский мог напрямую обращаться к гражданам соседней страны.

Даже в ночь перед 24 февраля, когда стало невозможно игнорировать признаки того, что Россия намерена вторгнуться в Украину, украинский президент обратился к россиянам, чтобы воззвать к их совести. При всей простоте и серьезности тона, это шедевр политической речи. Зеленский уничтожил доводы Путина о вторжении в Украину один за другим, стремясь достучаться до россиян, но отказываясь прибегать к лести или раболепию. «Если вы нападете, то увидите наши лица, а не спины, — предупредил он. — Хотят ли русские войны? Я хотел бы знать ответ. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации».

Это тоже часть сопротивления атаке РФ: новая уверенность в своих силах, новый тон в отношениях с соседом Украины. В словах Зеленского нет ненависти. Но они отражают то чудовищное надругательство, которое украинцы видят в путинском вторжении — как и отчуждение, образовавшееся между российским и украинским обществами.

Сын еврейского профессора из Кривого Рога, города на юге Украины, теперь Зеленский выступает живым контрдоказательством путинской пропаганды, согласно которой Украина находится в руках нацистов. «Как я могу быть нацистом? Расскажите это моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине», — заявил он в обращении к россиянам.

Чем закончится война между Россией и Украиной, пока неясно. Маловероятно, что Путин приостановит атаку, не добившись ощутимых результатов. И несмотря на впечатляющие победы, одержанные защитниками Украины, очевидно, что у российских военных гораздо больше ресурсов. Если Путин не в силах завоевать Украину, мало сомнений в том, что у него достаточно сил, чтобы разрушить, стереть с лица земли украинские города.

Когда Зеленский вступил в должность в 2019 году, он сказал парламентариям в Киеве, что президентом стал не он, но каждый украинец. Это была трогательная речь, и она демонстрировала тот же сильный, но простой тон, что и его недавние выступления. Однако в то время некоторые над ним подсмеивались. Время для такого пафоса еще не пришло.

Теперь, же, когда Зеленский стал источником вдохновения и мотиватором для всей страны, эта речь звучит более волнующе и более мощно. Для многих из тех, кто теперь должен бороться, чтобы противостоять российскому вторжению, эта фраза наконец-то звучит правдоподобно: теперь все они в роли того самого президента.

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