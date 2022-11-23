«Мученики агрессии». Папа римский провел параллель между Голодомором Сталина и войной Путина 23 ноября, 21:22 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск назвал страдания украинцев, который принесло им российское вторжение, «мученичеством от агрессии» и сравнил войну России против Украины с «ужасным геноцидом» 1930-х годов — Голодомором, организованным Иосифом Сталиным.

Об этом Франциск заявил сегодня, 23 ноября, выступая перед тысячами людей на площади Святого Петра в своем еженедельном обращении. Он напомнил, что в ближайшую субботу, 26 ноября, Украина и мир будут чтить память жертв Голодомора — папа римский охарактеризовал его как «страшный геноцид» и «истребление голодом в 1932−33 годах, которое было искусственно обсуловлено Сталиным».

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«Помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за стольких украинцев — детей, женщин, стариков, которые сегодня терпят страдания и мученичество от агрессии», — сказал папа Франциск, которого цитирует Reuters.

С тех начала вторжения РФ в Украину папа римский упоминает Украину почти во всех своих публичных выступлениях, однако порой озвучивал спорные тезисы — к примеру, заявляя, что конфликт «нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия».



В прошлом месяце папа римский также прямо призвал российского диктатора Владимира Путина остановить «спираль насилия и смерти» в Украине.