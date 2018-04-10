Капитан крымского корабля Норд вышел из СИЗО

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Капитан Норда Владимир Горбенко
Фото: Крим.Реалии

Капитан Норда Владимир Горбенко

Около 17:00 во вторник, 10 апреля, капитан арестованного в Херсоне рыболовного сейнера Норд Владимир Горбенко вышел из изолятора в Херсоне под залог в 35 тысяч 240 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик в комментарии Укринформ.

По ее словам, залог за капитана адвокаты внесли еще 6 апреля, однако средства поступили на казначейский счет только 10 апреля.

В прокуратуре добавляют, что капитан Горбенко после обследования в больнице планирует прибыть в Главное управление Службы безопасности в АРК, которое находится в Херсоне. Там он должен дать показания в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

Напомним, 25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации.

6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

2 апреля капитану объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Впоследствии экипажа крымского корабля Норд назначили штрафы. Российские СМИ писали о том, что за исключением капитана, все члены экипажа рыболовного судна были отпущены на свободу.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины заявили, что члены экипажа крымского судна Норд смогут поехать в Крым, если на административной границе покажут паспорта граждан Украины. Российские дипломаты попытались вывезти моряков Норда из Украины.

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