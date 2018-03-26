В Азовском море задержали судно под флагом РФ с экипажем на борту

Судно было зарегистрировано на территории аннексированного Крыма

В воскресенье, 25 марта, в Азовском море задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, судно НОРД остановили в 15 милях от Обиточной косы.

По предварительным данным, оно зарегистрировано на территории оккупированного Крыма.

На судне находилось десять членов экипажа, все они нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

В отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).