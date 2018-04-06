Задержание судна Норд в Азовском море и арест его капитана: что об этом известно

Пресс-секретарь главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что судно Норд - украинское, а его команда - граждане Украины

25 апреля в Азовском море задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации, а 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

НВ рассказывает все, что об этом известно.

Задержание и арест судна Норд

26 марта о задержанном накануне в 15 милях от Обиточной косы судне Норд под российским флагом сообщила Госпогранслужба Украины. В сообщении отмечалось, что, по предварительным данным, судно зарегистрировано на территории оккупированного Крыма.

На судне обнаружили 5 тонн морепродуктов и десятерых членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в оккупированной Керчи.

Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска, а в отношении его капитана направили в СБУ уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).

Госпогранслужба также опубликовала фото и видео с судном-нарушителем.

30 марта пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что суд арестовал задержанное судно.

Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 марта 2018 г.

Реакция России на задержание и арест судна Норд

29 марта российские СМИ сообщили, что в ответ на задержание судна ФСБ РФ возбудила против украинских пограничников уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что экипаж судна якобы имел все разрешительные документы на рыбный промысел в акватории Азовского моря.

Российская сторона потребовала "немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна Норд законному владельцу".

Захарова также сказала, что рассматривают задержание судна как "попытку отомстить жителям Крыма" за события 2014 года.

"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты", - добавила она.

Россияне, оказавшиеся украинцами

4 апреля пресс-секретарь главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что задержанное судно Норд - украинское, а его моряки - граждане Украины, поэтому Госпогранслужба не будет предоставлять российским дипломатам доступ к команде судна.

Слободян также заверил, что членам команды предоставили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. Кроме того, по его словам, был обеспечен доступ адвокатов к команде, а судно подключили к электросети порта.

СМИ также сообщали, что команду судна обвиняют по ч. 2 ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях - незаконное пересечение границы. Им грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Капитану судна 2 апреля объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные заходы и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев", - заявил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.

Арест капитана судна Норд и залог за него

6 апреля Владимира Горбенко, который является капитаном судна Норд, арестовали до 31 мая. Суд предоставил ему право выйти под залог в 35 тысяч 240 гривен.

Владимира Горбенко (крайний слева) должны отпустить под залог, но не раньше 10 апреля

Его адвокат Дмитрий Щербина рассказал Крым.Реалии, что Горбенко хочет найти деньги, чтобы внести залог, но не будет для этого использовать средства, якобы выделенные его семье оккупационными властями Крыма.

"Если родные все же получили деньги, то возникает вопрос с тем, как родственники передадут их из Крыма. Адвокаты будут искать деньги для внесения залога", - отметил Щербина.

В тот же день Крым.Реалии сообщили, что залог за Горбенко внесли, но он сможет выйти из СИЗО не раньше 10 апреля. По словам его адвоката, это связано с необходимостью соблюдения процедуры, согласно которой требуется предъявить справку о поступлении денег на казначейский счет. Информацию об этом изданию подтвердили источники в Прокуратуре АРК.

Адвокат Дмитрий Щербина также утверждает, что адвокаты Горбенко внесли в качестве залога собственные деньги, так как у капитана судна Норд денег сейчас нет.

НВ