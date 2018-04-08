В Госпогранслужбе назвали условие, при котором команда судна Норд может выехать в Крым

Члены экипажа крымского судна Норд смогут поехать в Крым, если на административной границе покажут паспорта граждан Украины, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян Громадському радіо.

"В данном случае мы говорим о гражданах Украины, которые проживают на временно оккупированной части полуострова. Если у них возникнет желание поехать домой, они могут это сделать через админграницу, учитывая так называемый гуманитарный аспект, как это предусмотрено законодательством, - воссоединение семьи и такое. В рамках законодательства мы можем позволить им вернуться домой через админграницу, как гражданам Украины", - пояснил представитель.

Ранее ГСЧС Украины сообщала о том, что в ночь на воскресенье, 8 апреля, команда судна Норд пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. По данным ведомства, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Во время пограничного контроля лица, ехавшие как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

Потом стало известно, что команде керченского судна Норд пытаются из Крыма передать украинские паспорта.Напомним, 25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

2 апреля капитану объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Впоследствии экипажу крымского корабля Норд назначили штрафы. Российские СМИ писали о том, что за исключением капитана, все члены экипажа рыболовного судна были отпущены на свободу.

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