Днем в пятницу, 24 октября, российские оккупанты нанесли удар по территории Одесской области тремя управляемыми авиабомбами повышенной дальности поражения. Об этом сообщило Воздушное командование Юг в Facebook.

Авиабомбы были выпущены с самолета Су-34. Украинская противовоздушная оборона сбила две из трех авиабомб.

Еще одна упала на открытой местности, без разрушений и пострадавших, добавили в Воздушном командовании.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия впервые атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области управляемыми авиационными бомбами.

Днем 24 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о «КАБ в акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское».

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированной КАБ дальностью 150 км.