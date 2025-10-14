Подполковник Белобрюхов назвал единственный вид шахедов, который не сбивают вертолеты

14 октября, 14:31
Сбивание российских шахедов украинскими вертолетами Ми-24 (Фото: Кадр видео 11 окрема бригада армійської авіації Херсон via Facebook)

Сбивание российских шахедов украинскими вертолетами Ми-24 (Фото: Кадр видео 11 окрема бригада армійської авіації Херсон via Facebook)

Подполковник Роман Белобрюхов, заместитель командира бригады армейской авиации по летной подготовке рассказал в интервью Radio NV, какой вид шахедов не сбивают с помощью вертолетов.

«Относительно того, какие дроны мы сбиваем — практически все. Пока мне неизвестны только случаи, чтобы мы применяли вертолеты против реактивных шахедов», — сказал Белобрюхов в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=A6whZ_a4088

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

В феврале пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации Херсон показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Вертолеты Война России против Украины Радио NV шахеды

