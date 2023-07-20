Оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Приютного — Генштаб 20 июля, 20:37 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредоточили свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 20 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты Калибр, 5 крылатых ракет Искандер-К, 4 крылатые ракеты Х-22, 7 крылатых ракет Оникс, 19 БпЛА типа Shahed.

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ПВО, в свою очередь, уничтожила: 2 крылатые ракеты Калибр, 3 крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К и 13 ударных БпЛА типа Shahed.

«Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура», — пишет пресс-служба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки, что в Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Враг нанес авиационный удар в районе П’тихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовник Херсонской области и город Херсон.

Украинские воины продолжаются наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня», — отмечает Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.