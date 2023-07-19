«Мы проигрываем гонку россиянам». Дроны для ВСУ и других силовиков закатывают в асфальт — интервью с военным о развитии производства БПЛА 19 июля, 15:06 NV Премиум Дроны для ВСУ и других силовиков закатывают в асфальт, — Юрий Касьянов (Фото:Армія дронів / facebook)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV рассказал о нехватке БПЛА для Сил обороны Украины, как развить производство дронов и кто за это должен быть ответственным

— Когда вы слышите фразу о том, что сейчас БПЛА — это одна из доминирующих сил на линии фронта, вы с этим соглашаетесь?

— Безусловно. Не то, что соглашаюсь, я говорил с 2014 года, что беспилотники — это не будущее, это настоящее. И мы должны применять их больше, разнообразнее. Это не какая-то панацея, потому что беспилотники разных вариантов известны — активно применялись со времен Второй мировой войны. Это совершенно не новость.

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Другое дело, что появилось второе дыхание у этой темы с развитием микроэлектроники, с развитием GPS-навигации.

Устройства, беспилотники разного класса стали доступными по цене. Они стали более умными. Их стало легче применять. Поэтому они сейчас вот так активно применяются на фронте.

И безусловно, что это активное применение будет расширяться во всех масштабах. И очевидно, что это для нас имеет ключевое значение. И для нас, и для противника.

— Россияне пытаются существенно увеличить количество БПЛА. Понятно, что Россия по территории больше, людей у них больше. Но в то же время Россия находится под западными санкциями. Украина получает западную помощь — и финансовую, и военную, и технологическую. Как вы оцениваете возможности Украины противостоять россиянам в производстве БПЛА как количественно, так и качественно?

— Возможности есть всегда, но я не вижу сейчас каких-то таких подвижек, которые бы позволили нам наверстать упущенное.