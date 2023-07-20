Контрнаступление ВС Украины. Что взрывается в Крыму и каким средствам нашего войска «безразлично, что сделали россияне» — интервью NV 20 июля, 19:39 NV Премиум Украинские военные на линии фронта неподалеку Авдеевки, Донецкая область, 18 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные наносят по ударам по полигонам и складам оккупантов на территории Крыма, а также отражают попытки россиян атаковать в районе Авдеевки и вдоль линии фронта на Донбассе, пояснил в эфире Radio NV Владислав Селезнев, военный эксперт.

— Начнем с заявления оккупантов о том, что они будут рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, как потенциальные перевозчики военных грузов. Они будут действительно топить торговые суда? Они способны на это, что вы об этом думаете?

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— Я думаю, что россияне продолжат реализовывать свою тактику морской блокады Украины, ведь очевидно, что тем самым они пытаются полностью лишить Украину морских торговых перевозок. Ведь это является очень весомым фактором поддержки нашей экономики. Конечно, война, которую Россия развязала в феврале 2014 года против суверенной Украины, является гибридной, в частности экономическая агрессия является весомой составляющей этой войны. И здесь мы должны понимать, что рассчитывать на международную поддержку, на соответствующие заявления профильных институтов и организаций, отвечающих за безопасность морского судоходства, пожалуй, не стоит.