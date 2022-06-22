По силам оккупантов на острове Змеиный было несколько ударов: операция продолжается — ОК Юг 22 июня, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы нанесли несколько ударов по острову Змеиный (Фото:CNN)

Украинские военные нанесли несколько ударов по силам оккупантов на острове Змеиный, операция продолжается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Удар по острову Змеиный был и не один. Все это было в рамках военной операции, требующей режима тишины… Был нанесен массированный удар с применением разнородных сил. Мы их не раскрываем, потому что нас слушает враг. Был причинен определенный ущерб и скоплению техники, и личному составу», — отметила она.

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По словам Гуменюк, был существенно поврежден или уничтожен ЗРК типа Панцирь и радиолокационная станция. Также оккупанты понесли другие потери.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

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