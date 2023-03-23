Попытка скрыть последствия. Оккупанты хотят выключить интернет на севере Крыма и в Севастополе — интервью NV 23 марта, 15:00 Эксклюзив NV Пропагандистская акция в оккупированной россиянами Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента в АР Крым, рассказал в эфире Radio NV, как оккупационные администрации на территории Крыма хотят скрыть последствия атак по полуострову посредством фактического отключения интернета.

— В своем обращении президент Зеленский констатировал, что даже из оккупированного Крыма уже начали мигрировать самые дальновидные крысы России. И мы видим многочисленные события, которые могут ускорить этот процесс. А насколько ваши данные подтверждают, что действительно что-то серьезно изменилось за последнее время? Мы слышали, что уже некоторые оккупанты вывозили свои семьи, но как вообще ситуация выглядит сейчас?

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— Во вчерашнем обращении президент снова вспомнил Крым, и то, что вчера начался месяц Рамадан, это праздник у мусульман, и что следующий праздник мы будем встречать вместе с крымскими татарами на территории Крыма. Относительно того, как изменилась или не изменилась ситуация, сейчас появляется много информации о том, что появились дополнительные поезда, как грузовые, так и пассажирские, это выдается оккупационными властями и Кремлем как растущий туристический поток с одной стороны.