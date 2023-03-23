Попытка скрыть последствия. Оккупанты хотят выключить интернет на севере Крыма и в Севастополе — интервью NV

23 марта, 15:00
Эксклюзив NV
Поделиться:
Пропагандистская акция в оккупированной россиянами Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Пропагандистская акция в оккупированной россиянами Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Автор: Павел Новиков

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента в АР Крым, рассказал в эфире Radio NV, как оккупационные администрации на территории Крыма хотят скрыть последствия атак по полуострову посредством фактического отключения интернета.

— В своем обращении президент Зеленский констатировал, что даже из оккупированного Крыма уже начали мигрировать самые дальновидные крысы России. И мы видим многочисленные события, которые могут ускорить этот процесс. А насколько ваши данные подтверждают, что действительно что-то серьезно изменилось за последнее время? Мы слышали, что уже некоторые оккупанты вывозили свои семьи, но как вообще ситуация выглядит сейчас?

Видео дня

Читайте также:

Российский диктатор Путин на экране в Севастополе. Крым, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak) «Путин все еще бредит». О риске нового наступления армии РФ и взрывах в Крыму — интервью с военным экспертом Владиславом Селезневым

— Во вчерашнем обращении президент снова вспомнил Крым, и то, что вчера начался месяц Рамадан, это праздник у мусульман, и что следующий праздник мы будем встречать вместе с крымскими татарами на территории Крыма. Относительно того, как изменилась или не изменилась ситуация, сейчас появляется много информации о том, что появились дополнительные поезда, как грузовые, так и пассажирские, это выдается оккупационными властями и Кремлем как растущий туристический поток с одной стороны.

Теги:   Россия Крым Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X