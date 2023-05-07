Российские оккупанты заявили, что ночью беспилотники атаковали Крым
Оккупанты заявили, что в Крыму сбили беспилотник (Фото:t.me/bazabazon)
Российские оккупанты заявили, что ночью в воскресенье, 7 мая беспилотники атаковали Крым.
Об этом сообщает Baza.
В заявлении оккупантов указано, что полуостровом работали системы ПВО.
Один из беспилотников был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет.
Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что всего на Крым и Севастополь было направлено более десяти беспилотников.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром, 6 мая прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.