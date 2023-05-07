Российские оккупанты заявили, что ночью беспилотники атаковали Крым

7 мая, 07:15
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Оккупанты заявили, что в Крыму сбили беспилотник (Фото:t.me/bazabazon)

Оккупанты заявили, что в Крыму сбили беспилотник (Фото:t.me/bazabazon)

Российские оккупанты заявили, что ночью в воскресенье, 7 мая беспилотники атаковали Крым.

Об этом сообщает Baza.

В заявлении оккупантов указано, что полуостровом работали системы ПВО.

Один из беспилотников был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет.

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Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что всего на Крым и Севастополь было направлено более десяти беспилотников.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром, 6 мая прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Беспилотник

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