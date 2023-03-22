Жителям Крыма по радио рассказали о «паромной эвакуации». Оккупанты назвали это «взломом» 22 марта, 10:22 Стенд с изображением марки Укрпочты «Крымский мост на бис!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, произошедшем 8 октября 2022 (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В оккупированных Россией Крыму и Севастополе по радио озвучили рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге.

Об этом сообщает Крым.Реалии в среду, 22 марта.

По радио рассказали, что нужно делать, когда объявляют воздушную тревогу: проезжать в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестные предметы, подготовить «тревожный чемодан».

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Также в соцсетях распространяют фрагменты такого сообщения на фоне взрывов в Севастополе: «В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой части Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы».

Оккупационные «власти» заявили об «информационной радиоатаке» и назвали это «взломом».

Утром 22 марта в Севастополе раздалась серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупанты заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

