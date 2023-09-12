Сейчас на Портале разоблачителей коррупции зарегистрировано 139 обращений — НАПК 12 сентября, 06:57 НАПК (Фото:112 Украина / YouTube)

По состоянию на понедельник, 11 сентября, на Едином портале разоблачителей коррупции было зарегистрировано 139 обращений от граждан Украины. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона Единые новости Анастасия Ренкас, руководитель отдела института разоблачения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



«Согласно этим сообщениям будут проведены проверки фактических данных. Если будут установлены фактические данные, которые будут свидетельствовать о совершении коррупционных уголовных правонарушений или другие нарушения согласно закону, будут приниматься соответствующие меры реагирования», — сказала Ренкас.

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Она пояснила, что не каждый, кто сообщит о коррупции, получит официальный статус «разоблачителя». Для этого, по ее словам, автор сообщения должен соответствовать трем критериям.

«Первое, физическое лицо должно быть убеждено в достоверности своей информации. Второе, находиться в трудовых, профессиональных или других отношениях — это таких, как участие в обязательных процедурах, предусмотренных законодательством. Третье, сообщение должно содержать фактические данные, которые могут быть проверены. Тогда оно будет считаться разоблачителем», — отметила Ренкас.



Она дополнительно отметила, что разоблачитель — это человек внутри организации, который сообщает о коррупции в этой организации.

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Именно такие разоблачители могут получить защиту от государства и вознаграждение за свое сообщение. Сотрудница НАПК добавила, что размер вознаграждения устанавливает суд.

«Право на вознаграждение разоблачитель имеет в уголовном производстве. Во время расследования уголовного производства разоблачитель должен активно способствовать раскрытию преступления, его данные указываются непосредственно в обвинительном акте в отношении лица, в отношении которого осуществилось уголовное производство. И суд в ходе рассмотрения оценивает вклад разоблачителя в раскрытие этого дела, назначает ему размер вознаграждения в соответствии с его информацией и его непосредственным активным участием в раскрытии этой информации и уголовного преступления», — сказала Ренкас.