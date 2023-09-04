НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров 4 сентября, 17:11 Александр Новиков, председатель НАПК (Фото:НАПК)

В понедельник, 4 сентября, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

НАПК ограничило доступ к ряду реестров с началом полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину, в том числе и в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные преступления.



Видео дня

В НАПК назначили, что закрытый доступ к этому Реестру значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций при назначении человека на определенную должность, осуществлении государственных закупок и тому подобное.



В агентстве отметили, что при восстановлении доступа к Реестру, НАПК учло аспекты безопасности.

НАПК получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру. Однако агенство не будет показывать информацию о месте работы и должности человека, которую он занимал во время совершения коррупционного правонарушения.

«Открытые данные — это мощный инструмент добропорядочности, а следовательно антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций», — подчеркнул председатель НАПК Александр Новиков.

