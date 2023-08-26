«Детективам жгли машины». Артем Сытник рассказал NV, как в Украине давят на антикоррупционеров и насколько они независимы 26 августа, 11:48 NV Премиум Сытник: Точно знаю, что попытки взять под контроль НАБУ будут (Фото:Офис генерального прокурора / Facebook)

Артем Сытник, экс-директор НАБУ, в интервью Radio NV объяснил, как в Украине функционирует антикоррупционная система, с какими вызовами она сталкивалась и насколько испытывает давление органов государственной власти.

— Сейчас в публичном пространстве появляется много коррупционных дел. Мы узнали о народных депутатах, о которых никогда не слышали. То, что это появляется в публичном пространстве, это признак того, что общество очищается? Или это означает, что уровень коррупции беспрецедентный? Потому что есть разные точки зрения на то, что происходит сейчас.

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— В первую очередь, большое количество дел свидетельствует о том, что уровень коррупции очень высок. А также это свидетельствует о том, что сформирован очень большой общественный запрос на такие дела. Потому что если посмотреть последние опросы, то общество на втором месте угроз для государства видит именно коррупцию, после войны, которая продолжается. Поэтому большое количество дел — это огромный общественный запрос на борьбу с коррупцией. И в определенной степени, это показывает реальный уровень коррупции в государстве.

— Одно из самых громких таких дел — это дело председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Его обвиняют в огромной взятке. Чего вы ожидаете от него?