«Мины под системой декларирования». Кто и как пытается законодательно скрыть незаконные доходы — интервью NV с главой НАПК Новиковым 5 сентября, 11:44 NV Премиум Глава НАПК Александр Новиков (Фото:Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — НАПК)

В закон об электронном декларировании хотят внести новые и опасные для всей системы изменения.

Голосование в парламенте должно состояться уже сегодня, 5 сентября.

Кто является инициатором и как пытаются скрыть незаконное обогащение, Radio NV выясняло накануне у главы Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова.

Видео дня

— Виталий Шабунин, руководитель Центра противодействия коррупции, а сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины, в Facebook написал следующее: «На правоохранительном комитете [нардепы от Слуги народа] Бужанский, Павлюк и другие „слуги“ уничтожили суть декларирования, за восстановление которого [5 сентября] будет голосовать Верховная Рада». Речь идет о законопроекте № 9587-д. Что это значит?

— Это чрезвычайно опасная правка, которую вы назвали. Поскольку она позволит, например, арендовать, условно говоря, виллу в Испании (уже традиционно примером приводим, потому что выявляли виллы в Испании, принадлежащие украинским чиновникам), например, формально у какого-то другого лица, и законно не декларировать, а указывать только стоимость аренды этой виллы. А при этом стоимость аренды указывается с суммы, превышающей 50 необлагаемых минимумов, то есть 133 тысячи гривень.

Это значит, что можно будет пользоваться дорогостоящим имуществом — автомобилями, виллами, и при этом скрыть их от общества. Поэтому я абсолютно Шабунина поддержу в этом.

[Глава фракции Слуга народа] Давид Арахамия уже откомментировал под постом господина Шабунина, что эта правка будет поставлена на подтверждение. И если она не наберет 225 голосов, она не станет текстом закона.

Однако хочу добавить, что в этом законопроекте, о чем Виталий, к сожалению, не сказал, есть другая опасная норма. Этим законопроектом, который проголосован правоохранительным комитетом Верховной Рады, предлагается удалить из реестра коррупционеров примерно 40 тысяч человек из общего количества 45 тысяч человек. И скрыть от граждан данные о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Например, последний из народных депутатов, который был внесен в реестр коррупционеров, это господин Гунько. Особый цинизм в том, что это предложение Министерства юстиции было за день до задержания господина Гунько внесено правительством, вопреки положению регламента, в Верховную Раду. Это опасные вещи на самом деле.

— Изъять из реестра коррупционеров около 40 тысяч человек. И это инициатива Министерства юстиции? Я правильно вас понял?

— Министерства юстиции и правительства, которое 7 августа, за день до задержания господина Гунько, направило в Верховную Раду законопроект, который его через год изымет из этого реестра.

— Что написано в мотивационной части этой законодательной инициативы?