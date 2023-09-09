Контрнаступление ВСУ продолжится и во время зимы — Буданов 9 сентября, 23:44 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Контрнаступление Украины против российских оккупантов будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если бороться станет труднее.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает Reuters.



«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться», — сказал Буданов.

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Он добавил, что контрнаступление происходит в нескольких направлениях, при этом признавая, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описывая ситуацию как сложную.

Помимо огромной концентрации российских мин, он назвал большое количество малых российских дронов-камикадзе ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс Украины.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Роботине Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.