Сколько месяцев активных боев еще есть у ВСУ для продвижения вперед: оценка экс-директора ЦРУ 7 сентября, 14:30 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Наступательный прогресс Вооруженных сил Украины в Запорожской области может продолжаться еще четыре месяца — в зависимости от того, когда пойдут дожди и будут ли вовремя получены боеприпасы, убежден американский генерал Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане.

Таким мнением Петреус поделился в интервью NV.

Комментируя развитие событий на южном фронте в ближайшие месяцы, он отметил: «Я бы говорил о ближайших четырех месяцах, пока погода не станет сдерживающим фактором. Я думаю, это такое определенное окно планирования для армии. Я считаю, что сегодня многое зависит от момента, когда защита россиян начнет разрушаться, что произойдет, если Украина не будет сбавлять темпов давления на них».

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Американский генерал добавил, что мир наблюдает за активной фазой контрнаступления Украины «всего два с половиной месяца, и украинцы уже внесли в него правильные коррективы».

«Они постоянно внедряют инновации, они постоянно адаптируются, они учатся. И вы видите результаты на поле боя, хотя и медленные, очень тяжелые, в некоторых случаях стоящие высокой цены», — отметил Петреус.

Экс-директор ЦРУ признал, что россияне продемонстрировали способность к обучению и выстроили сверхсложную для преодоления оборону на юге Украины, что является объективной реальностью.

«Эта оборона и глубина, которая была создана, очень грозная. Армия США никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Да, мы победили иракцев в Кувейте. И да, у нас были тяжелые бои, в частности, во время битвы за Багдад, но ничего подобного не было. Речь идет, опять же, о минных полях глубиной в километры, о многочисленных поясах, о многочисленных, опять же, танковых рвах, «зубах дракона», других препятствиях, проволоке, окопах, солдатах, беспилотниках, которые очень важны. Потому что, к сожалению, они обнаруживают украинских саперов, которые пытаются прорваться сквозь эти препятствия, и обрушивают на них артиллерию.», — отметил Петреус.

К счастью, добавил он, современная артиллерия, которую теперь имеет Украина, уже опережает российскую артиллерию. Поэтому чем больше Вооруженным силам Украины будет удаваться выводить российскую артиллерию за пределы досягаемости, тем лучше будет для наступления ВСУ. «Российские системы противодействия огню уже заметно ослаблены украинцами, как и многие другие военные системы», — резюмировал генерал.

